"Herdeira do tráfico": líder de facção gaúcha é capturada no Rio de Janeiro

Uma das foragidas mais procuradas do estado foi presa no Rio de Janeiro. Ela morava numa casa de luxo e foi localizada junto com o genro, também procurado por tráfico. Segundo a polícia, a família herdou o comando do crime no condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre.

