HERANÇA DE GUGU LIBERATO; RIHANNA SEM CASAR E MAIS - ESPECIAL DIVORCIANDOS | PODLegal #121

1 - STJ valida testamento de Gugu Liberato deixando 75% aos filhos

2 - "Dr., separei recentemente, mas não era casada no papel. Vivemos uma união estável de 15 anos, contudo eu não trabalhava. Sempre fui dona de casa e meu ex-marido sustentava a casa. Agora ele disse que eu não tinha direito a nada, inclusive a algumas roupas, joias e o carro que me presenteou durante o casamento. O que posso fazer neste caso?"

3 - Rihanna e A$AP Rocky não devem se casar tão cedo, diz site

4 - "Dr, estou me separando e meu marido possui algumas dívidas. Ele chegou a me ameaçar falando que as dívidas viram para mim, caso nos divorciássemos. Gostaria de saber se essas dívidas são inclusas na partilha de bens?"

5 - Ex-marido pode entrar na Justiça contra Preta Gil a pedido de indenização

6 - "Dr., durante o relacionamento, recebi uma herança da minha vó em uma quantidade significativa para não trabalhar mais. Estou em um período de divórcios e gostaria de saber se terei que dividi-la na separação?"

7 - Wanessa Camargo e Marcus Buaiz passam por divisão de bens bilionária

8 - Após uma década, herança de Chico Anysio, estimada em R$ 20 milhões, segue motivo de briga

Caroline Serbaro

Alexandre Pontual

Flavia Nascimento

