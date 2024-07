Herança bilionária de Anita Harley, dona da Pernambucanas, gera batalha judicial

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

O 'Domingo Espetacular' investiga em exclusivo a história de uma herança de dois bilhões de reais (cerca de 332 milhões de euros). A fortuna foi conquistada pela dona de uma das maiores redes de lojas do país, mas que, há oito anos, está em coma no hospital. Pela primeira vez, o homem que ganhou na justiça o direito de controlar esse império fala sobre a disputa com a própria mãe. Embora não seja parente de sangue, Arthur Miceli ganhou o direito de gerir o património de Anita Harley, dona da Pernambucanas, um império do retalho que abrange 400 lojas, espalhadas por todo o Brasil, e emprega 14 mil funcionários.

