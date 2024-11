Heráclito Ribeiro único presidente negro do Tribunal de Justiça de SC | Capítulo 2 | Afrofuturismo Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 20/11/2024 - 10h57 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste segundo capítulo do especial Afrofuturismo, vamos conhecer a história de Heráclito Carneiro Ribeiro o único presidente negro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 133 anos de existência do tribunal.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.