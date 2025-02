Hemocentro estará aberto para doações de sangue no feriado de aniversário de São Paulo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 23/01/2025 - 13h34 (Atualizado em 24/01/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o período de férias, o número de doadores de sangue acaba caindo. E hemocentro da Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, faz um apelo pela doação. Basta fazer o agendamento online no site. Lá tem todas as informações sobre os requisitos para os doadores. O postos de Osasco, na região metropolitana, e das Clínicas, na capital paulista, estarão abertos mesmo no feriado de aniversário de 471 anos de são paulo, no sábado (25).

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #doaçãodesangue #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.