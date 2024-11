Helicóptero explode após colisão com torre de rádio nos EUA. 📲 #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/10/2024 - 16h12 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h04 ) twitter

Um acidente envolvendo um helicóptero no Texas, Estados Unidos, terminou com quatro pessoas mortas. Uma criança está entre as vítimas. O vídeo mostra o momento em que a aeronave bate em uma torre de rádio e explode logo após. A torre despencou na batida. Segundo a polícia, o helicóptero que caiu era de turismo. Até o momento, as identidades das vítimas não foram reveladas.

