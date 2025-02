Helicóptero da RECORD flagra cardume de arraias no litoral do Rio Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/02/2025 - 12h43 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h59 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Imagens feitas pelo helicóptero da RECORD do Rio de Janeiro flagrou um cardume de arraias próximo a praia da Reserva, na zona oeste da cidade. A aparição desses animais não é incomum no litoral carioca. As arraias são inofensivas, mas especialistas advertem sobre a importância de evitar o contato direto, já que elas podem se defender usando um ferrão que fica na cauda. E ainda: Prévia do PIB indica que Brasil cresceu 3,8% no consolidado de 2024.

