Helicóptero com 22 pessoas cai na Rússia e deixa ao menos 17 pessoas mortas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/09/2024 - 11h29 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h26 ) ‌



Um helicóptero com 22 pessoas caiu na Rússia. Até o momento, 17 corpos foram localizados. As buscas pelos cinco desaparecidos foram retomadas hoje. O helicóptero realizava um passeio turístico por um vulcão e transportava 19 passageiros e três tripulantes. A região é montanhosa e de difícil acesso. A neblina pode ter dificultado a visão do piloto no momento do acidente. Autoridades russas descartaram que o helicóptero tenha sido atingido por um míssil ou drone da Ucrânia. As investigações sobre o ocorrido continuam em andamento.

