Aclr |Do canal Record News no YouTube

Helicóptero cai em lagoa e deixa três feridos; empresário do irmão do DJ Alok é uma das vítimas

Alto contraste

A+

A-

Um helicóptero particular que transportava três pessoas caiu em uma lagoa em Água Fria (GO), Entorno do Distrito Federal, nesta quinta-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o piloto foi transportado em estado grave por uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ao Hospital de Base. Os passageiros foram identificados como Ricardo Emediato, 38 anos, sócio da produtora de eventos R2, e Lucas Batista Bezerra, 32 anos, empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.