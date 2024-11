Havia uma placa na frente desse cachorrinho de 3 patas - então algo fofo acontece em seguida Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 03/11/2024 - 19h15 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h00 ) twitter

Em Calgary, Canadá, a tutora de Boo, um cachorrinho resgatado com três patinhas, encontrou uma maneira especial de alegrar a comunidade. Em parceria com a Inglewood Business Improvement Area (BIA), ela colocou Boo na calçada com uma placa convidando as pessoas a acariciá-lo: "Olá, eu sou o Boo. Por favor, me acaricie!". Boo logo virou uma atração, distribuindo afeto e ganhando carinho.

