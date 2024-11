Harmonia Lyra recebe evento piano orquestral da Orquestra Filarmônica Catarinense Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 04/11/2024 - 15h43 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O evento "Piano Orquestral" emocionou o público na última sexta-feira na Sociedade Harmonia Lyra, localizada no centro de Joinville. Com a apresentação do renomado pianista Pablo Rossi, o espetáculo apresentou obras de grandes compositores, como Mozart, Krieger e Frigatti. Organizado pela Orquestra Filarmônica Catarinense, o evento teve entrada gratuita, promovendo uma maior democratização da arte e da cultura. Os presentes puderam apreciar um repertório de qualidade em um ambiente acolhedor. Confira um pouco mais da mágica apresentação que encantou a todos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.