Harmonia Jazz Festival grandes nomes do Jazz nacional e internacional em Joinville

O Harmonia Jazz Festival chega à sua segunda edição em Joinville com uma programação imperdível para os amantes da música instrumental. Durante o evento, o público poderá conferir shows de grandes nomes do jazz, participar de workshops e palestras enriquecedoras, tudo isso em um ambiente de pura imersão no universo musical. Promovido pela Harmonia Lyra, o festival promete uma experiência única que vai transformar a cidade em um verdadeiro centro do jazz. A diretora do projeto, Aila Gama Meyer, e o produtor Carlos Branco nos contam todos os detalhes dessa segunda edição.

