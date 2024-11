Hamburgueria de SP faz sucesso ao oferecer rodízio de panetone Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/11/2024 - 12h37 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chegada do mês de dezembro traz com ele toda aquela atmosfera de festas de fim de ano, época de presentes, luzes, enfeites, tender, peru, pernil e o indispensável panetone. Apesar da origem italiana, o tradicional pão doce com frutas cristalizadas, passas ou chocolate pode ser considerado uma paixão nacional. Prova disso é que já existe até um rodízio de panetone. A repórter Gabriela França foi conhecer o estabelecimento na zona leste de São Paulo, que também oferece pastel e hambúrguer ilimitados para a clientela. Acompanhe!

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia #RodizioDePanetone

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.