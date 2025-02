Haddad destaca avanços na economia e diz que conquistas nem sempre são reconhecidas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 01h31 (Atualizado em 27/02/2025 - 01h06 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os avanços da economia nem sempre são reconhecidos. A declaração foi feita em um encontro com executivos do mercado financeiro em São Paulo. Dentre as realizações citadas, está a Reforma Tributária. “Sem aumento nenhum de carga tributária, não se criou nenhum imposto, não se aumentou alíquota, nada. Só se cobrou de quem não paga”, comentou. E ainda: produção de tilápias cresce e Brasil se torna o quarto maior produtor do mundo.

