Hadad questiona ‘bom senso’ de Kaio ao escolher adversários para a Zona de Risco

O jogo de Kaio tornou-se o assunto entre os conquisteiros. Brenno chamou Kaio de ‘planta’ e mandou recado ao adversário: ‘Não surfa mais na minha onda’. Lizi também ironizou rivalidade com o jogador e declarou que o militar perde quando joga contra ela. Já Hadad questionou as estratégias de Kaio sobre colocar aliados na mesma Zona de Risco. O conquisteiro rebateu as críticas e explicou ‘combinado’ que fez ao dividir chefia da Mansão com Brenno.

