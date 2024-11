Hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida: congresso em Florianópolis Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/11/2024 - 21h03 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h19 ) twitter

Florianópolis sedia a sétima edição do Congresso de Medicina do Estilo de Vida, reunindo profissionais da área da saúde que discutem a importância de hábitos saudáveis para a prevenção e tratamento de doenças, incluindo aquelas de natureza crônica. O evento conta com palestras, workshops e ações práticas que destacam como a alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios e o controle do estresse são fundamentais para a saúde.

