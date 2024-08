Há muitas chances para expandir parceria com o Reino Unido, diz embaixadora Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/08/2024 - 23h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h07 ) ‌



A embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq, foi a convidada desta quarta-feira (28) do 'JR Entrevista'. Em conversa com a Natalie Machado, ela destacou a forte amizade e as diversas oportunidades de expansão da parceria entre os dois países. Elas discutiram áreas de cooperação como defesa, hidrogênio de baixo carbono, saúde e diversidade cultural.

“As duas visões dos dois governos são muito próximas. Então, eu acho que sempre tivemos um relacionamento bom, mas eu acho que agora, com essa amizade, com essa proximidade, estou vendo muito mais oportunidade para expandir nossa parceria”, ressaltou.

