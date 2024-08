GUSTAVO MIOTO: fã joga calcinha no palco durante show do cantor Aclr|Do canal A Hora da Venenosa Minas no YouTube 22/08/2024 - 18h10 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h46 ) ‌



A TV Paranaíba tem a maior programação do interior de Minas Gerais. A emissora mineira produz quase 45 horas de conteúdo próprio por semana. Líder em variedade e quantidade de horas de programação própria, a afiliada Record TV com sede em Uberlândia produz conteúdo local e regional, que vai do entretenimento à informação, passando pela pauta comunitária, temática política, atualidades, oportunidades e cobertura da segurança pública. Conteúdo que conecta entretém e emociona.

A vasta grade de programação da TV Paranaíba começa com as primeiras notícias do dia no Balanço Geral Manhã, programa comandado por Merie Gervásio. Em seguida, Mônica Cunha fala sobre estilo de vida, bem-estar e muita notícia no Manhã Total. A tarde da Paranaíba se inicia com os principais acontecimentos do Triângulo Mineiro no Balanço Geral Tarde, apresentado por Raphael dos Anjos. Logo após, Wasthi Lauers, Deivid Osborges e a cobrinha Judite trazem muita diversão e fofoca dos famosos em A Hora da Venenosa Minas. A noite dos telespectadores fica mais completa com o jornalismo investigativo e acessível no Cidade Alerta Minas, apresentado por Luciana Leitch. E o resumo das principais notícias do dia no Jornal Paranaíba, com Alexandre Leal, e ao longo da programação com o JP Agora.

O final de semana na afiliada Record TV começa com o Balanço Geral Edição de Sábado, com Júnior Oliveira, e o Shop Car Show, com Nivaldo Junior e Susy Santana trazendo as melhores ofertas de veículos. E aos domingos, o programa Brasil Agro traz quadros especiais e cobertura de eventos do meio agro. Para finalizar a programação semanal, Danilo Caixeta fala sobre fatos políticos de uma maneira descomplicada no Política Cruzada.

A emissora mineira conta com quase 45 horas semanais de produção própria, priorizando o telespectador dessa importante região do Brasil, numa área de cobertura superior a 90 municípios, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e um potencial de 2,9 milhões de habitantes.

PROGRAMAÇÃO TV PARANAÍBA – RECORD TV

De segunda a sexta:

06:30 – Balanço Geral Manhã

07:30 – Manhã Total

11:40 – Balanço Geral

14:15 – A Hora da Venenosa Minas

18:00 – Cidade Alerta Minas

19:20 – Jornal Paranaíba

Aos sábados:

12:00 – Balanço Geral Edição de Sábado

13:00 – Shop Car Show

Aos domingos:

8:00 – Brasil Agro

10:00 – Política Cruzada

