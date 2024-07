Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Guipa escolhe Kaio como 'Manipulador do Futuro' e ganha aplausos de Fê | A Conquista do Poder

Na segunda parte da Conquista do Poder deste domingo (14), Taty escolheu o aliado Hideo como o "Poderoso Chatão", o que gerou risadas dos rivais Fê e Hadad. Hideo escolheu Guipa como o protagonista do filme "Trapaça de Elite", por admitir que usa blefes durante o jogo. Já Guipa escolheu Kaio como "Manipulador do Futuro", o que rendeu aplausos do Fê. Rambo, Hideo, Fê e Guipa foram as estrelas dos filmes que valiam prêmio e ganharam R$ 5 mil cada um. Entre os eliminados, apenas Lizi acertou que Fê seria escolhido como o "Dramático de Oz" e ganhou R$ 10 mil.

