Gui Santana tem participação relâmpago e faz bonita homenagem a Tom Cavalcante Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 09/09/2024 - 05h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gui Santana teve uma participação relâmpago no 'Acerte ou Caia!', mas emocionou Tom Cavalcante com uma bonita homenagem. No duelo com Bruninho, o humorista não soube responder qual é o alimento popular em todo o Brasil e que pode ser comido salgado ou doce.

#recordeuropa #acerteoucaia #guisantana

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.