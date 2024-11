Gugu, Simples Assim: saiba os bastidores do documentário sobre o apresentador Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/11/2024 - 22h30 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h05 ) twitter

O documentário "Gugu, Simples Assim", uma produção original do PlayPlus - o streaming da Record - conta a trajetória de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, que nos deixou há cinco anos. O documentário será exibido pela primeira vez na TV aberta neste fim de semana, no Domingo Record, a partir do 12h30. O documentário tem roteiro de Alfredo Feierabend, direção de Bruno Lima e produção da Mariana Soares, que participou do News das 10 e falou dos bastidores desse trabalho incrível.

