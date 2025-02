Guerra na Ucrânia completa três anos nesta segunda-feira (24) Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/02/2025 - 15h56 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h46 ) twitter

A guerra na Ucrânia completa três anos nesta segunda-feira (24). Desde o começo do conflito, a Rússia conquistou vários territórios ucranianos. A estimativa é de que a Ucrânia tenha perdido o controle de 11% do território durante a guerra. Além disso, quase 7 milhões de ucranianos fugiram do país desde 2022 e agora vivem refugiados em outras nações da Europa. De acordo com dados oficiais, mais de 40 mil civis foram mortos ou feridos no conflito. Além disso, apesar dos números não confirmados, há a estimativa de que 46 mil soldados ucranianos tenham morrido em combate. Já do lado russo, um levantamento aponta que 70 mil soldados perderam a vida. Para fazer uma análise sobre esses três anos de conflito, conversamos com o Vladimir Feijó, Analista Internacional, doutor em Direito Internacional e professor da UniArnaldo.

