Guerra na feira: irmãos são golpeados por concorrente após brigas por espaço e pelo preço da banana Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 17/02/2025 - 22h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma rixa antiga entre dois irmãos feirantes e um rival quase terminou em tragédia no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Thiago e Wesley são donos de uma barraca de bananas e há cerca de dois anos eles têm problemas com o dono de uma barraca ao lado, que também vende banana. Durante nova confusão, Caio, o rival, feriu os irmãos foram feridos com uma faca. Wesley levou mais de 10 golpes e ainda está internado. O agressor deve se apresentar na delegacia do bairro em breve.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.