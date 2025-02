Guerra entre Rússia e Ucrânia completa três anos, e EUA lideram negociações para trégua Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/02/2025 - 23h18 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h10 ) twitter

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa 3 anos nesta segunda (24). De acordo com as Nações Unidas, mais de 12 mil civis morreram desde o início da ocupação russa no país vizinho. A União Europeia anunciou hoje um novo pacote de sanções contra a Rússia e uma ajuda equivalente a mais de R$ 20 bilhões à Ucrânia. O presidente Volodimir Zelensky, que tenta se aproximar do bloco, afirmou que está disposto a deixar o cargo se isso significar o fim da guerra.

