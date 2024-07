Guarda-Roupa dos Famosos: Ana Hickmann invade closet de Flavia Pavanelli

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann invade o closet da atriz, modelo e empresária que virou uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Flávia Pavanelli abre a casa e o armário para o Hoje em Dia e mostra as roupas e acessórios que fazem dela uma das principais referências da moda. Um verdadeiro tesouro fashion onde é possível encontrar uma bolsa com valor de um carro de luxo.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia 3FlaviaPvanelli #GuardaRoupadosFamosos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.