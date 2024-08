Guarda Municipal do Litoral Norte: incêndio alastra e queima 7 veículos Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/08/2024 - 16h07 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h36 ) ‌



Um incêndio devastador atingiu o pátio da Guarda Municipal no Litoral Norte, resultando na queima de sete veículos. As chamas se espalharam rapidamente pelo local, destruindo os veículos estacionados e causando grande preocupação. Equipes de emergência foram acionadas para controlar o fogo e evitar que a situação se agravasse ainda mais. A origem do incêndio ainda está sendo investigada, e a Tribuna do Povo traz todos os detalhes sobre o ocorrido e as ações tomadas pelos bombeiros para conter o desastre.

