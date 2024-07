Guarda Metropolitana apreende drogas com ajuda de cão farejador, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/07/2024 - 16h31 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h44 ) ‌



A Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto prendeu um homem com drogas próximo a duas escolas no bairro Parque dos Flamboyant. A operação contou com a ajuda de um cão farejador, que facilitou a apreensão dos entorpecentes. Acompanhe os detalhes dessa ação policial.

