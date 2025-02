Grupo terrorista Hamas entrega mais um corpo para a Cruz Vermelha, na Faixa de Gaza Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/02/2025 - 22h38 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h57 ) twitter

O Hamas entregou um corpo à Cruz Vermelha, alegando ser da refém Shiri Bibas, para identificação em Tel Aviv. Exames confirmaram que outros quatro corpos eram do jornalista Oded Lipschits e das crianças Kfir e Ariel Bibas. O quarto corpo é de uma palestina não identificada. Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense, acusou o Hamas de matar as crianças a sangue frio. Israel aguarda a libertação de seis reféns e a devolução de quatro corpos. Conforme o cessar-fogo, 602 prisioneiros palestinos serão libertados. Netanyahu ordenou intensificar operações na Cisjordânia após um ataque a ônibus israelenses.

