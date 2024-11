GRUPO PONTAPÉ: Trinta anos de emoções e risos no teatro de Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grupo Pontapé é uma companhia teatral de Uberlândia com mais de trinta anos de atuação, destacando-se no cenário cultural da cidade. Formado por atores apaixonados pela arte, o grupo vem cativando o público ao longo de sua trajetória, com espetáculos que mesclam emoção, criatividade e humor. Suas peças já encantaram diversas gerações, consolidando-se como referência artística na região.

Com uma forte ligação à cultura local, o Grupo Pontapé continua inovando e surpreendendo em cada apresentação, levando às plateias momentos de reflexão e alegria. A longevidade do grupo é um testemunho de sua relevância e capacidade de tocar o público, mantendo vivo o teatro em Uberlândia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=vmt7sOswGHc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=g6-xtyp4hik

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=0YoQg3Xmio8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.