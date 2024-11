Grupo Paranaíba apresenta inovações multiplataforma para mercado | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 07h56 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h05 ) twitter

O Grupo Paranaíba promoveu, na manhã de ontem, o evento “Melhor da Gente Sempre”, ocasião em que apresentou ao mercado a nova programação e as inovações tecnológicas para o setor publicitário. Reunindo anunciantes, agências e representantes do público, o encontro ressaltou a atualização constante da marca, que se adapta às demandas do telespectador ao integrar TV, rádio e internet em uma abordagem multiplataforma, expandindo o alcance e o contato com a audiência em diversas frentes.

Entre as novidades, destacam-se os programas “Fala Povo”, com Junior Oliveira, nas manhãs da TV Paranaíba, e “Você”, com Mônica Cunha, no período da tarde, ambos fortalecendo a presença da emissora na rotina dos mineiros. Além disso, o investimento em mídia out of home promete levar conteúdo informativo da TV Paranaíba, do portal Paranaíba Mais e das rádios Educadora e Paranaíba FM para pontos estratégicos, ampliando o contato direto com o público.

O evento também apresentou a expansão do setor de eventos, que deve abraçar ainda mais a audiência com entretenimento e informação. À frente dessa transformação, o novo diretor de negócios multiplataforma, Júlio Paiva, enfatizou o compromisso do Grupo Paranaíba com a inovação e a integração de conteúdos, ampliando o espaço da televisão aberta em um cenário cada vez mais digital e interativo.

