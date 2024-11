Grupo Pagode da Pri agita Chapecó com muito samba e alegria! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 15/11/2024 - 17h14 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h22 ) twitter

Na matéria de hoje, conheça o Grupo Pagode da Pri, um fenômeno musical que está conquistando Chapecó com sua energia e talento. A idealizadora Priscila, junto com Mikael, Wanilson, Marcelo, Angelo, Willian e Edvan, vem trazendo a alegria do samba para a cidade. O grupo já é um dos mais procurados e se tornou uma sensação nas rodas de samba da região. Não perca a entrevista e descubra o segredo desse sucesso!

