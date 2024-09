Grupo ND recebe prêmio "Expressão de Ecologia" pelo projeto da usina solar em Piratuba Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 07h57 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h25 ) ‌



O Grupo ND foi agraciado com o renomado Prêmio "Expressão de Ecologia", conhecido como o Oscar Verde do Brasil, em reconhecimento ao seu compromisso com práticas ambientais e sustentáveis. A premiação, que aconteceu neste fim de semana, destacou o projeto da usina solar em Piratuba, evidenciando o empenho do Grupo ND em iniciativas ecológicas inovadoras. O prêmio é concedido a empresas que demonstram excelência em questões ambientais, ressaltando a importância da sustentabilidade no mundo corporativo. Confira mais detalhes sobre este marco importante para o Grupo ND e seu impacto ambiental positivo.

