Grupo ND recebe homenagem no evento cultural da ACIJ em Joinville 05/11/2024 - 22h43 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h27 )

Em um jantar exclusivo com empresários, entidades e representantes da área cultural, o Grupo ND foi homenageado ontem à noite durante o evento promovido pelo Núcleo da Indústria da Cultura da ACIJ. A cerimônia, realizada em Joinville, reconheceu a contribuição significativa do grupo para a cultura e a sociedade da cidade. A noite foi marcada por momentos de celebração e troca de experiências entre os participantes, fortalecendo ainda mais a parceria entre a indústria e a cultura local.

