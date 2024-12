Grupo ND recebe homenagem na escola Hercílio Deeke Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 02/12/2024 - 16h38 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A escola de E.E.B Hercílio Deeke foi palco de um espetáculo de criatividade com a 9º Mostra de Sketches de Teatro Estudantil. Durante uma semana repleta de apresentações, alunos do ensino fundamental e médio encenaram peças teatrais, mostrando um grande talento no palco.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.