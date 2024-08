Grupo ND recebe dois troféus do Prêmio Empresa Cidadã 2024 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/08/2024 - 10h44 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo ND foi premiado com dois troféus no Prêmio Empresa Cidadã 2024, promovido pela ADBV (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil). A cerimônia de premiação aconteceu na noite desta quarta-feira, em Chapecó. Ricardo Barbosa Lima, presidente da ADBV/SC, e Milena Bender estiveram presentes para a entrega dos prêmios, enquanto Roberto Bertolin, diretor regional do Grupo ND em Florianópolis, representou a empresa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.