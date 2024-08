Grupo ND realiza segundo dia de sabatinas com candidatos a prefeito Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 20/08/2024 - 20h08 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h38 ) ‌



No segundo dia de sabatinas promovidas pelo Grupo ND, candidatos a prefeito das principais cidades de Santa Catarina tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas e planos para a administração municipal. A reportagem de Paulo Cesar traz uma visão detalhada das apresentações, destacando as principais propostas e as estratégias dos candidatos para enfrentar os desafios locais. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.