Grupo ND realiza debate com os candidatos à Prefeitura de Blumenau
05/09/2024 - 08h55 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h25 )



Na noite desta quarta-feira (04), o debate com os candidatos à Prefeitura de Blumenau foi transmitido ao vivo pelo portal ND Mais. O encontro contou com a participação dos cinco candidatos que concorrem ao cargo nas eleições de 2024. Durante o debate, os candidatos discutiram propostas sobre temas importantes para o futuro da cidade, oferecendo aos eleitores a oportunidade de comparar as plataformas e ideias apresentadas. O Grupo ND mediou o debate, promovendo um espaço de diálogo e confronto direto entre os concorrentes.

