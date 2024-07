Grupo ND promove seminário sobre economia circular em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/07/2024 - 10h38 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quarta-feira (17), o Grupo ND realiza um importante seminário em Florianópolis sobre economia circular, como parte das celebrações dos 18 anos do Jornal ND. A repórter Daniela Ceccon traz todos os detalhes ao vivo, explorando os temas discutidos e o impacto da economia circular no contexto atual.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.