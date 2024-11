Grupo ND presenteia Escola Bolshoi com pintura de tela autoral dos Irmãos Feitosa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 11h37 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h28 ) twitter

O Grupo ND fez uma homenagem especial à Escola do Teatro Bolshoi em Joinville, presenteando a instituição com uma tela autoral dos Irmãos Feitosa. Esta pintura é uma celebração do trabalho incrível realizado pelo Bolshoi na cidade, que está prestes a completar 25 anos. Confira os detalhes desta homenagem emocionante que ressalta a importância da arte e da cultura em nossa comunidade.

