Grupo ND é reconhecido em três categorias no Prêmio FIESC de Jornalismo 29/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h13 )

Na noite dessa quinta-feira, 28 de novembro, o Grupo ND recebeu reconhecimento em três categorias no prestigiado Prêmio FIESC de Jornalismo. A cerimônia, que celebra o trabalho de excelência na comunicação, destacou a contribuição do grupo para o jornalismo catarinense. Acompanhamos o evento e ouvimos as palavras do presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar, e da jornalista Carolina Castro sobre a importância dessa conquista para a mídia de Santa Catarina.

