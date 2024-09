Grupo ND é pioneiro como conglomerado de comunicação autossustentável em energia no Brasil Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 02/09/2024 - 21h58 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h25 ) ‌



O Grupo ND foi reconhecido com o Prêmio Expressão de Ecologia por se tornar o primeiro conglomerado de comunicação no Brasil a ser autossustentável em energia elétrica. Este prêmio destaca o compromisso do grupo com práticas ambientais responsáveis e inovação em sustentabilidade.

