O Grupo ND está entre os finalistas do Prêmio FIESC de Jornalismo 2024, destacando-se com três reportagens que concorrem em categorias diferentes. Essa conquista reflete o compromisso da empresa com o jornalismo de qualidade, abordando temas importantes para a sociedade catarinense e brasileira.

