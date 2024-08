Grupo ND conquista o Prêmio Empresa Cidadã, destaque em responsabilidade empresarial em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Grupo ND recebeu uma das mais altas honras em responsabilidade empresarial de Santa Catarina ao ser reconhecido com o Prêmio Empresa Cidadã. Esta premiação, promovida pela ADVB SC, celebra as empresas que se destacam pelo seu compromisso com práticas responsáveis e contribuições significativas para a comunidade. O prêmio reafirma o papel do Grupo ND como um líder em responsabilidade corporativa e sua dedicação em promover práticas empresariais éticas e sustentáveis. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.