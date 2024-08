Grupo ND anuncia parceria com OD Drive: outdoors em movimento em carros de aplicativo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h48 ) ‌



O Grupo ND firmou uma nova parceria com a OD Drive, inovando na forma de veicular anúncios publicitários. A colaboração visa transformar carros de aplicativos em "outdoors em movimento", oferecendo uma nova e dinâmica plataforma para marcas alcançarem seu público. Com essa iniciativa, os veículos passam a exibir anúncios enquanto transitam pelas ruas, criando uma forma moderna e eficiente de publicidade móvel. A reportagem, conduzida por Suzan Rodrigues, traz todos os detalhes sobre como essa parceria funcionará e os impactos esperados no mercado de publicidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.