Grupo furta produtos em mercadinho no bairro saraiva em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/07/2024 - 16h12 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cinco pessoas, sendo quatro mulheres e um homem, foram flagradas por câmeras de segurança furtando produtos de um mercadinho localizado na Rua Duque de Caxias, 1848, no Bairro Saraiva em Uberlândia, na tarde deste sábado.

Segundo a proprietária do estabelecimento, o grupo agiu com premeditação e divisão de tarefas. O homem servia como "vigia", distraindo e intimidando a proprietária que estava no caixa, enquanto as mulheres furtavam diversos itens, como sabão em pó, latas de palmito, potes de maionese e salgadinhos.

A funcionária do local, ao perceber a ação das mulheres, questionou-as sobre os produtos que colocavam dentro de uma bolsa, mas foi ignorada. Enquanto isso, as outras mulheres furtavam produtos em outra bolsa, com o homem rondando o local para intimidar e garantir a fuga.

Ao serem confrontadas pela proprietária na saída do mercadinho, o homem fez um gesto insinuando estar armado, o que não foi registrado pelas câmeras. O grupo fugiu do local com os produtos furtados, deixando a proprietária sem saber o valor exato do prejuízo.

Publicidade

Infelizmente, este não é o primeiro caso de furto registrado no mercadinho. A proprietária se sente insegura e pede ajuda da comunidade para identificar os autores do crime.

As imagens das câmeras de segurança foram entregues à Polícia Civil, que investiga o caso. É importante que a comunidade esteja atenta e denuncie qualquer atividade suspeita às autoridades.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ilZ28wVIZf4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_u-v7WUeynk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=EKkWe9sgLSo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #furto #mercado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.