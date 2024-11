Grupo de trilheiros encontra animal peludo na montanha e decide agir rápido Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 14/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h02 ) twitter

Conversamos com Omar Covarrubias, integrante do grupo @5amhiker, sobre o emocionante resgate de Hiker, um pastor alemão encontrado no Griffith Park, em Los Angeles.

Durante uma caminhada matinal, o grupo avistou o cão sozinho e desidratado no topo da montanha, sem coleira e com apenas uma tigela de água.

Determinados a ajudar, eles improvisaram uma cama de lona e carregaram Hiker cerca de 5 km montanha abaixo.

