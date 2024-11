Grupo de trabalho se reúne para discutir soluções para moradias irregulares em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/10/2024 - 08h27 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h16 ) twitter

Órgãos estaduais e municipais de Florianópolis se reúnem hoje em um grupo de trabalho para discutir soluções para as moradias irregulares em áreas de risco na cidade. A repórter Karina Koppe traz os detalhes sobre as ações que serão debatidas para melhorar as condições de habitação nessas regiões. Saiba mais sobre as iniciativas e os desafios enfrentados pelos órgãos públicos na busca por soluções sustentáveis ​​para essas áreas de risco.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.