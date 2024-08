Grupo de mulheres ostenta vida de luxo com dinheiro de golpes aplicados em aposentados Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 13/08/2024 - 14h30 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h24 ) ‌



A reportagem do apresentador Reinaldo Gottino mostra uma quadrilha de golpistas liderada por mulheres jovens, bonitas e vaidosas. Elas que gostavam de ostentar com viagens, restaurantes caros e cuidados com o corpo, tinham suas mordomias bancadas com dinheiro de golpes aplicados em aposentados e pensionistas do INSS. Agora, depois de quase dois anos de investigação, a PF conseguiu prender 18 pessoas.

