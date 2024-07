Grupo de danças gaúchas Unidos na Tradição desde 2002 já formou mais de 20 mil alunos em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/07/2024 - 15h40 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h41 ) ‌



O Grupo de Danças Gaúchas Unidos na Tradição, fundado em 2002, tem sido um pilar da cultura gaúcha em Joinville, formando mais de 20 mil alunos ao longo dos anos. Com um compromisso firme em preservar e promover as tradições gaúchas, o grupo oferece uma formação completa em danças típicas, garantindo que a cultura e a tradição sejam passadas de geração para geração. Suas apresentações são um verdadeiro reflexo da riqueza cultural e da dedicação de seus membros, mostrando o impacto positivo que têm na comunidade local. Conheça mais sobre o legado do Grupo Unidos na Tradição e seu papel vital na preservação da cultura gaúcha em Joinville.

