Grupo de dança inclusiva da Apae de Joinville apresenta coreografia que homenageia o Nordeste Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/07/2024 - 15h28 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h28 ) ‌



O Grupo de Dança Inclusiva da Apae de Joinville traz uma emocionante apresentação no Festival de Dança, destacando a rica cultura do Nordeste brasileiro. Esta coreografia especial é um tributo vibrante às tradições e à energia da região, mostrando como a dança pode ser uma poderosa ferramenta de expressão e inclusão. Com uma performance que combina técnica e emoção, o grupo não só celebra a diversidade cultural, mas também promove a integração e o respeito por todas as formas de arte e expressão. Prepare-se para uma apresentação que une talento, paixão e a alegria de representar o Nordeste.

